festa dei ceri ciclo di incontri gli archivi raccontano la storia

Nella città si svolge un ciclo di incontri dedicati alla Festa dei Ceri, durante i quali vengono esplorati documenti, archivi e testimonianze che illustrano secoli di tradizione locale. Gli eventi offrono l’opportunità di conoscere meglio la storia della manifestazione attraverso materiali storici e racconti di prima mano raccolti nel tempo. La serie di incontri si propone di approfondire la conoscenza di questa celebrazione, mantenendo vivo il patrimonio culturale.

GUBBIO - Un viaggio nella memoria più autentica della città, tra documenti, archivi e testimonianze che raccontano secoli di storia. È questo il senso del ciclo di incontri dedicato alla Festa dei Ceri, curato da Fabrizio Cece e promosso dal Comune insieme alle istituzioni culturali del territorio, dal titolo “La Festa dei Ceri - Documenti e testimonianze dagli archivi e dalle biblioteche di Gubbio“. L’iniziativa punta a rileggere una delle tradizioni più profonde dell’identità eugubina attraverso fonti storiche spesso poco conosciute ma di grande valore. "Gli archivi non sono luoghi chiusi, ma spazi vivi che parlano alla comunità", ha sottolineato Cece, evidenziando l’importanza di rendere accessibile il patrimonio documentario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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