Nel mondo del calcio, il ruolo dei direttori sportivi è molto ricercato e conta diverse figure di rilievo. Tra queste, Fabio Paratici si distingue come una presenza di grande rilievo, spesso al centro di discussioni e voci di mercato. Recentemente, un approfondimento sul Corriere della Sera ha analizzato il predominio di queste figure e il loro coinvolgimento nel mercato, con riferimenti anche a come siano entrati nel mirino di personaggi noti nel settore.

Fabio Paratici è il convitato di pietra. Il Corriere della Sera dedica un articolo al domino dei direttori sportivi, al mercato degli uomini che sono entrati anche nel mirino di Fabrizio Corona assieme ai procuratori. Dovrebbe cominciare, se non è già cominciato, il valzer di direttori sportivi. I protagonisti sono soprattutto Tony D’Amico (nome cinematografico) che potrebbe lasciare l’Atalanta. È il candidato numero uno a prendere il posto di Igli Tare al Milan. Poi c’è Giuntoli che di fatto Percassi ha pressoché ufficializzato all’Atalanta (ha detto che è un nome di alto profilo e che loro sarebbero contenti se l’affare andasse in porto): potrebbero portarsi a casa anche Thiago Motta.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - C’è il mercato dei direttori sportivi e poi c’è Paratici: se lo chiamasse una big?

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