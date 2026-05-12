Cavandoli | Piazzale Dalla Chiesa fermo da anni stazione di Parma simbolo di degrado

Da anni, piazzale Dalla Chiesa e l’area intorno alla terminal ferroviaria di Parma sono lasciati allo stato di abbandono, con un aumento evidente di degrado e sensazioni di insicurezza tra i cittadini. Le condizioni dell’area non sono cambiate nel tempo, confermando una situazione di prolungato trascurato. La zona continua a essere al centro delle preoccupazioni di chi frequenta il quartiere, senza interventi di riqualificazione.

“Gli anni passano e la situazione di piazzale Dalla Chiesa e della zona intorno alla stazione di Parma è sempre la stessa: più degrado e più insicurezza”. È la denuncia di Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma, che torna a puntare il dito contro la gestione dell’area.Secondo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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