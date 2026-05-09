Da strada simbolo di abbandono e degrado a isola pedonale | la rinscita di via Barisano da Trani

Dopo anni di degrado e abbandono, via Barisano da Trani è stata riconsegnata alla città come zona pedonale. La strada, situata vicino a scuole, centri giovanili e una parrocchia, era spesso invasa da rifiuti e rappresentava un punto critico per il quartiere. Con questa trasformazione, la via torna a essere accessibile ai pedoni e a chi frequenta le strutture nelle vicinanze.

Per anni è stata un simbolo di abbandono e degrado, piena di rifiuti nonostante si trovi accanto alla scuola, al centro giovanile e alla parrocchia e ogni giorno vi passino decine di bambini; ieri è stata restituita alla città e al quartiere. È la nuova area pedonale di via Barisano da Trani, al.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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