Parma | degrado a Ponte Dattaro 4 anni di inazione

A Parma, tra il Ponte Dattaro e largo Lago Balano, si è accumulato degrado negli ultimi quattro anni, con accampamenti abusivi e rifiuti abbandonati che continuano a essere presenti nonostante le segnalazioni dei residenti. La zona mostra evidenti segni di incuria e abbandono, rendendo evidente l’assenza di interventi concreti nel tempo. La situazione persiste senza cambiamenti significativi.

Il degrado si è insediato tra il Ponte Dattaro e largo Lago Balano a Parma, dove accampamenti abusivi e rifiuti abbandonati persistono nonostante le segnalazioni dei cittadini. La rimozione parziale effettuata dalla polizia nel dicembre 2025 non ha risolto la questione, poiché la zona non è stata né ripulita né presidiata, permettendo al problema di spostarsi leggermente senza scomparire. L’amministrazione comunale guidata da Guerra viene accusata di aver ignorato ripetute richieste di intervento per quasi quattro anni. La situazione attuale riflette un vuoto di controllo territoriale che genera insicurezza percepibile dai residenti. Devid... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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