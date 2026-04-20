Una donna ha ricevuto una telefonata dalla polizia di Bologna all’alba, informandola che l’ex compagno, condannato per violenze e aggressioni di lunga durata, sarebbe tornato a vivere nella stessa città dopo due anni di assenza. La donna, che aveva subito maltrattamenti e aveva combattuto per farlo arrestare, ha denunciato di sentirsi senza protezione dallo Stato. La notizia ha suscitato preoccupazione e timori di possibili conseguenze.

Una telefonata dalla polizia di Bologna che ti sveglia all’alba per avvertirti che il tuo ex, quello che ti ha picchiata per cinque anni, quello che ti ha ridotta in fin di vita, quello per cui hai lottato tre anni prima di vederlo finalmente dietro le sbarre, tornerà a casa. Agli arresti domiciliari. Nella stessa abitazione dove vivono due bambine, dove hai subito violenze che ti hanno lasciato cicatrici nel corpo e nell’anima. Questa è la realtà che Chiara Balistreri, influencer bolognese di 24 anni, ha raccontato in lacrime ai suoi follower e poi nello studio di Verissimo. Gabriel Constantin, il suo ex compagno, torna in libertà dopo appena due anni di carcere.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Chiara Balistreri e la denuncia all’ex violento, che torna a casa dopo 2 anni: “Lo Stato non ci tutela”

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