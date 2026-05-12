Venerdì 15 maggio verrà pubblicato “Causa effetto”, il nuovo singolo degli UDS Rock. Il brano è accompagnato da un videoclip che combina musica e temi di inclusione e responsabilità sociale. La band torna con questa uscita, proponendo un progetto che coinvolge immagini e sonorità dedicate alla Giornata della famiglia.

ROMA – Un videoclip che intreccia musica, inclusione e responsabilità sociale. Gli UDS Rock tornano con “Causa effetto”, il nuovo singolo accompagnato da un videoclip in uscita venerdì 15 maggio. La band torinese affronta con intensità il tema del dialogo tra generazioni, portando al centro storie ancora poco raccontate. Un progetto che unisce emozione e impegno civile, confermando la volontà del gruppo di usare la musica come strumento di riflessione collettiva. “Non è solo musica, ma il tentativo di accendere una riflessione su temi troppo spesso taciuti come l’adozione e l’affido familiare”, spiegano gli UDS Rock, “È la nostra voce, ma anche quella di famiglie, singoli e associazioni come il CISA di Asti e la Fondazione AVSI, che ogni giorno lavorano per l’inclusione dei minori”.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Causa effetto”, il nuovo singolo degli UDS Rock per la Giornata della famiglia

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