Stipe torna al rock | il nuovo singolo per Rooster e live

Michael Stipe ha pubblicato il singolo I Played the Fool, che fa parte della colonna sonora della serie televisiva Rooster. Il brano segna il ritorno dell’artista al rock. La canzone è disponibile da poco e sarà presentata anche in un concerto dal vivo. Stipe ha annunciato che si esibirà in diverse date prossimamente.

Michael Stipe ha rilasciato il singolo I Played the Fool, brano inserito nella colonna sonora della serie televisiva Rooster. La traccia è stata creata in collaborazione con il produttore Andrew Watt e vede la partecipazione di musicisti affermati come Travis Barker e Josh Klinghoffer. L'uscita del pezzo segna un ritorno alle sonorità pop-rock tradizionali per il cantante dei R.E.M., distaccandosi dalle sue precedenti sperimentazioni elettroniche. Il brano funge da sigla principale per la produzione televisiva firmata da Steve Carell. Una collaborazione tra generazioni musicali. Il successo di questa uscita dipende strettamente dalla sinergia creativa instauratasi tra l'autore originale e il produttore contemporaneo.