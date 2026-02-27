Il Wein Tour compie la bellezza di 10 anni anticipando l’estate

Dal 22 al 24 maggio, viale Bovio a Cattolica sarà teatro del Wein Tour, evento che festeggia il decimo anniversario. La manifestazione porta in città appassionati e operatori del settore, offrendo degustazioni, assaggi e incontri dedicati al mondo del vino. Per tre giorni, l’area si trasformerà in un punto di incontro per chi ama la cultura enologica e desidera scoprire nuove proposte.

Cattolica si prepara a brindare a un traguardo importante. Dal 22 al 24 maggio in viale Bovio arriva il Wein Tour, l'edizione che celebra i dieci anni dell'evento simbolo dell'enologia emiliano-romagnola. Un anniversario che segna un percorso fatto di cultura del vino, relazioni e promozione del territorio. Nel cuore della città, a pochi passi dal mare, prenderà forma una grande vetrina dedicata ai vini dell'Emilia Romagna. Per tre giorni produttori e pubblico si incontreranno in un dialogo diretto che negli anni è diventato il tratto distintivo della manifestazione. Forte del successo delle precedenti edizioni, l'appuntamento si presenta in una veste speciale, pensata per valorizzare il cammino costruito in un decennio di crescita costante.