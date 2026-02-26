La Regina cuore pulsante del vino regionale con Wein Tour Cattolica

Da riminitoday.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cattolica si appresta ad ospitare un evento dedicato al vino regionale, dal 22 al 24 maggio 2026. La manifestazione trasformerà viale Bovio nel centro di incontri e degustazioni, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore. Questa decima edizione segna un traguardo importante per un appuntamento che da anni promuove la cultura del vino e la condivisione tra gli appassionati.

Cattolica si prepara a brindare a un traguardo storico. Dal 22 al 24 maggio 2026, viale Bovio diventerà il cuore pulsante del vino regionale con Wein Tour Cattolica – La Decima, l’edizione che celebra dieci anni di un percorso fatto di cultura del vino, relazioni e passione condivisa. Dieci anni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Sanità, Liris (Fdi): "Personale cuore pulsante del Ssn"

Hamnet – Nel nome del figlio, recensione: Jessie Buckley e Paul Mescal sono il cuore pulsante del filmLa nostra recensione di Hamnet – Nel nome del figlio, il film di Chloé Zhao con le straordinarie interpretazioni di Paul Mescal e Jessie Buckley in...

Discussioni sull' argomento Al via il Welcome Tour® Pinerolo dal 8 marzo al 13 dicembre; Il cuore pulsante dell'auto tedesca in Baden-Wuerttemberg attraversa tempi difficili; Astrattismo internazionale; La sartoria reggiana in lutto. Addio a Rosanna Bertani. Regina di Reverberi Confezioni.