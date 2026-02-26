La Regina cuore pulsante del vino regionale con Wein Tour Cattolica

Cattolica si appresta ad ospitare un evento dedicato al vino regionale, dal 22 al 24 maggio 2026. La manifestazione trasformerà viale Bovio nel centro di incontri e degustazioni, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore. Questa decima edizione segna un traguardo importante per un appuntamento che da anni promuove la cultura del vino e la condivisione tra gli appassionati.

Cattolica si prepara a brindare a un traguardo storico. Dal 22 al 24 maggio 2026, viale Bovio diventerà il cuore pulsante del vino regionale con Wein Tour Cattolica – La Decima, l'edizione che celebra dieci anni di un percorso fatto di cultura del vino, relazioni e passione condivisa. Dieci anni.