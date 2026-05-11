Catanzaro-Avellino martedì 12 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Giallorossi favoriti sugli irpini
Martedì 12 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Catanzaro e Avellino, seconda sfida dei playoff di Serie B. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati delle due squadre. I giallorossi sono considerati favoriti rispetto agli irpini, in attesa di conoscere le quote e i pronostici che riguardano l’incontro sul campo.
Partono i playoff di Serie B e la seconda gara in programma vede l’Avellino di Ballardini impegnato sul campo del Catanzaro di Aquilani. Le aquile hanno chiuso con un comodo quinto posto in classifica, mai in lotta per la promozione ma neppure mai scesi al di fuori della griglia playoff. Una squadra che si è gestita nell’ultimo mese in attesa del grande impegno in post. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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