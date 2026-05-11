Catanzaro-Avellino martedì 12 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Giallorossi favoriti sugli irpini

Martedì 12 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Catanzaro e Avellino, seconda sfida dei playoff di Serie B. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati delle due squadre. I giallorossi sono considerati favoriti rispetto agli irpini, in attesa di conoscere le quote e i pronostici che riguardano l’incontro sul campo.

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