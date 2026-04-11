Avellino–Catanzaro probabili formazioni | le scelte degli allenatori per la 34ª giornata di Serie BKT

Alle 17.15 di oggi il "Partenio-Lombardi" di Avellino ospita il Catanzaro per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con l'organico ridotto: l'Avellino conta cinque assenti, il Catanzaro sette.Le scelte di Ballardini e il ritorno di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Probabili formazioni Avellino-Padova, 28ª giornata Serie BKTAl Partenio-Lombardi sfida tra lupi e biancoscudati: chi scenderà in campo dal primo minuto? Oggi si gioca.

Probabili formazioni Entella-Avellino, 30ª giornata Serie BKTAl Sannazzaro di Chiavari sfida tra liguri e lupi irpini: chi scenderà in campo dal primo minuto? Il Sannazzari di Chiavari ospita uno scontro...

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Avellino-Catanzaro: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Avellino-Catanzaro dell'11 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Catanzaro in emergenza verso Avellino Aquilani ridisegna la squadra, Ballardini avverte: “Servirà aggressività” Leggi su Catanzaroinforma #Catanzaro #SerieB #Calcio #Avellino #Aquilani #PlayOff - facebook.com facebook