Catanzaro-Avellino formazioni ufficiali | le scelte definitive per il playoff

Nel pre-partita dei playoff tra Catanzaro e Avellino sono state rese note le formazioni ufficiali. Il Catanzaro schiera tra i pali Pigliacelli, con difesa composta da Cassandro, Antonini e Brighenti. Il centrocampo vede schierati Favasuli, Pontisso, Petriccione e Di Francesco, mentre in attacco ci sono Liberali, Alesi e Pittarello. La partita si gioca al “Ceravolo” e sono state annunciate anche le scelte dei tecnici e le panchine delle due squadre.

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