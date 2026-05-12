Catanzaro-Avellino formazioni ufficiali | le scelte definitive per il playoff
Nel pre-partita dei playoff tra Catanzaro e Avellino sono state rese note le formazioni ufficiali. Il Catanzaro schiera tra i pali Pigliacelli, con difesa composta da Cassandro, Antonini e Brighenti. Il centrocampo vede schierati Favasuli, Pontisso, Petriccione e Di Francesco, mentre in attacco ci sono Liberali, Alesi e Pittarello. La partita si gioca al “Ceravolo” e sono state annunciate anche le scelte dei tecnici e le panchine delle due squadre.
Tutte le decisioni degli allenatori: formazioni ufficiali, panchine e ultime novità dal “Ceravolo”.CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Alesi; Pittarello. A disposizione: Marietta, Bashi, Jack, Iemmello, Nuamah.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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