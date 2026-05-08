Avellino-Modena formazioni ufficiali | le scelte definitive del match

Alle ore 15.00 si è disputata la partita tra Avellino e Modena allo stadio “Partenio-Lombardi”. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio, con le scelte definitive dei due allenatori riguardo ai titolari e alle panchine. Entrambe le squadre hanno presentato le formazioni che scenderanno in campo, con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. La partita si svolge in un clima di attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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Le decisioni finali dei due allenatori dal “Partenio-Lombardi”: titolari, panchine e ultime novità prima del calcio d’inizio.🔗 Leggi su Today.it Notizie correlate Avellino–Catanzaro, formazioni ufficiali: le scelte definitive per la 34ª giornata di Serie BKTSono state diramate le formazioni ufficiali di Avellino–Catanzaro, sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie BKT: tutte le scelte... Venezia–Avellino, ecco le formazioni ufficiali del matchLe scelte definitive dei due allenatori per la 28ª giornata di Serie BKT, in campo stasera, martedì 3 marzo 2026 alle ore 20 VENEZIA (3-5-2):... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Avellino ko ad Empoli (1-0): lupi ottavi a 90' dal termine; Verso Avellino-Modena, il focus sulla formazione di Sottil; Daffara: Ci è mancata la fame dell'Empoli. Con il Modena proveremo a regalare una vittoria ai tifosi; Modena, prima convocazione per Guiyong e Maran. Avellino-Modena: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Avellino-Modena di Venerdì 8 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Avellino - Modena, probabili formazioni | Gialli tra assenze di peso, turni di riposo ed esordi assolutiLe possibili scelte di Davide Ballardini e Andrea Sottil per il match dell'ultima giornata di Serie BKT previsto questa sera alle 20:30 allo stadio Partenio-Adriano Lombardi ... modenatoday.it L'Avellino scende in campo questa sera alle 20.30 contro il Modena per gli ultimo 90 minuti della stagione regolare. Ballardini schiera Missori a sinistra e potrebbe rilanciare Insigne dietro le punte - facebook.com facebook