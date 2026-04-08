A Milano, un truffatore che aveva chiamato una donna di 83 anni fingendosi un finanziere è stato arrestato. L’uomo aveva tentato di ingannare l’anziana, che aveva capito il tentativo di raggiro, nel tentativo di impossessarsi di gioielli custoditi in una cassaforte di un appartamento nel centro della città. La vittima ha riconosciuto l’inganno e ha evitato di consegnare gli oggetti di valore ai malfattori.

Milano, 8 aprile 2026 – Una 83enne ha sventato un raggiro che una banda di truffatori seriali voleva mettere a segno in casa sua, un prestigioso appartamento nel centro di Milano dove, dentro una cassaforte, c'erano gioielli per alcune c entinaia di migliaia di euro. L’appostamento in casa. La donna, vedova, ha capito subito di trovarsi al telefono con dei truffatori e ha chiamato la polizia ospitando per tre giorni gli agenti a casa fino a quando non si sono presentati i malviventi. Un 30enne ucraino, che aveva il compito di ritirare i gioielli, è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti che hanno assistito a tutta la scena della consegna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, il finto finanziere telefona a casa puntando ai gioielli, ma l’anziana mangia la foglia: arrestato truffatore

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