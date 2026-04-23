Aggressione al pronto soccorso uomo armato semina il panico al Valduce | il video

Nella notte del 23 aprile, un uomo in stato di alterazione ha causato scompiglio al pronto soccorso dell’ospedale Valduce di Como, minacciando pazienti e operatori sanitari. Un video testimonia i momenti di tensione e paura vissuti nella struttura ospedaliera, dove l'uomo ha dato in escandescenze, seminando il panico tra chi si trovava lì. Sul posto sono intervenuti gli agenti per calmare la situazione.

Momenti di paura nella notte del 23 aprile al pronto soccorso dell’ospedale Valduce di Como, dove un uomo in stato di alterazione ha dato in escandescenze minacciando pazienti e personale. Dopo aver lanciato un bicchiere contro la guardia, ha estratto un taglierino inseguendola tra le sale. I.🔗 Leggi su Quicomo.it

Notizie correlate

Notte di terrore al Valduce, si rifugiano in una stanza: uomo armato semina il panico e ferisce una guardiaMomenti di violenza e paura nella notte tra il 22 e il 23 aprile al pronto soccorso dell’ospedale Valduce di Como, dove intorno all’una un uomo ha...

Leggi anche: Semina il panico al pronto soccorso, trentenne allontanato da un infermiere

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: In escandescenze, 19enne arriva all'ospedale e ferisce infermiera, autista e vigilante; Aggressione al pronto soccorso di Dolo, Stefani: Violenza intollerabile; Aggressione studentessa Genova: tirata di capelli e strattoni fuori dall'istituto scolastico per un ex fidanzato, la vittima finisce al pronto soccorso e sporge denuncia; DOLO | AGGRESSIONE AL PRONTO SOCCORSO: INACCETTABILE, DALLA REGIONE 60 MILIONI.

Infermiera aggredita da un paziente al Pronto soccorso. Il 18enne si è scagliato anche contro un autista del 118 e una guardia giurata: era lì dopo una rissaDOLO (VENEZIA) - Sputa contro un'infermiera del triage del Pronto soccorso, poi la aggredisce e si scaglia contro un autista del 118, intervenuto in soccorso alla professionista, e ... ilgazzettino.it

Aggressione al pronto soccorso di Dolo, Stefani: Violenza intollerabileVENEZIA (ITALPRESS) – Ancora una volta un’aggressione ai danni di chi si prende cura del prossimo con senso del dovere e professionalità. Ancora una volta la ... ilnordestquotidiano.it

È stato arrestato Andrei Gaju, cittadino romeno di 38 anni, tra i condannati per la brutale aggressione a Davide Ferrerio,... - facebook.com facebook

Aggressione al Michelangiolo, il giudice: «Scambio di colpi reciproco per motivi politici» x.com