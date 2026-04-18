I parcheggiatori abusivi potranno essere arrestati | la stretta nel decreto sicurezza

Un nuovo provvedimento prevede che i parcheggiatori abusivi possano essere arrestati, con sanzioni più severe e la possibilità di detenzione in caso di recidiva. La modifica è stata approvata come emendamento alla legge di conversione del Decreto Sicurezza, promosso da parlamentari della maggioranza. La misura risponde alle richieste fatte nei mesi scorsi dal Sindaco locale, che aveva sollecitato interventi più stringenti contro questa attività illegale.