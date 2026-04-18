I parcheggiatori abusivi potranno essere arrestati | la stretta nel decreto sicurezza
Un nuovo provvedimento prevede che i parcheggiatori abusivi possano essere arrestati, con sanzioni più severe e la possibilità di detenzione in caso di recidiva. La modifica è stata approvata come emendamento alla legge di conversione del Decreto Sicurezza, promosso da parlamentari della maggioranza. La misura risponde alle richieste fatte nei mesi scorsi dal Sindaco locale, che aveva sollecitato interventi più stringenti contro questa attività illegale.
Stretta in vista per i parcheggiatori abusivi. Un emendamento di parlamentari della maggioranza alla legge di conversione del Decreto Sicurezza introduce sanzioni più severe e la previsione dell'arresto per la recidiva, rispondendo all'appello lanciato nei mesi scorsi dal Sindaco Enrico Trantino.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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