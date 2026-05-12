Nella serata di ieri, a Catania, le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento nella zona della movida, identificando e sanzionando parcheggiatori abusivi. Durante i controlli, sono stati sequestrati circa 20.000 euro di multe e denunce. Un uomo, che aveva già un divieto di ritorno in città, è stato rintracciato e accompagnato in commissariato. La polizia ha anche scoperto come gli agenti abbiano individuato il denaro nascosto.

? Punti chiave Come hanno fatto gli agenti a scoprire il bottino nascosto?. Chi è l'uomo rintracciato con il divieto di ritorno in città?. Perché le nuove norme sulla recidiva colpiscono proprio ora i parcheggiatori?. Quali conseguenze avranno questi controlli sulla movida catanese?.? In Breve 11 parcheggiatori sanzionati con 31 violazioni al Codice della strada nelle zone della movida.. 4 fermi amministrativi e 3 sequestri di beni effettuati dal gruppo pronto intervento.. Un uomo marocchino sorpreso a nascondere 100,60 euro tra i rifiuti della zona.. Nuove sanzioni applicate per seconda recidiva secondo le norme del Decreto Sicurezza.. La polizia locale di Catania ha sferrato un colpo durissimo ai parcheggiatori abusivi con un blitz straordinario che ha generato sanzioni per oltre 20 mila euro nelle zone della movida.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, blitz nella movida: 20.000 euro di multe ai parcheggiatori

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