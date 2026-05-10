Durante un'operazione tra Belpasso e Motta, sono stati identificati 31 soggetti con precedenti penali. Sono state multate diverse attività commerciali, tra bar e centri scommesse, per irregolarità legate alle licenze e al rispetto delle norme di sicurezza. Complessivamente, sono state comminate sanzioni per circa 13.000 euro. L'intervento ha coinvolto diverse forze dell'ordine, che hanno controllato le attività e verificato le conformità alle leggi vigenti.

? Punti chiave Chi erano i 31 soggetti pregiudicati identificati durante il blitz?. Quali irregolarità hanno causato le sanzioni nei bar e centri scommesse?. Come hanno operato le pattuglie per setacciare i punti d'accesso?. Perché la Questura ha scelto proprio questi esercizi commerciali come bersaglio?.? In Breve Identificate 147 persone tra cui 31 con precedenti penali o di polizia. Controllati 86 veicoli tra auto e scooter tra Belpasso e Motta. Sanzioni per mancanza patente, assicurazione e revisione su 86 mezzi esaminati. Operazione coordinata dal commissariato di Adrano e reparto prevenzione Sicilia Orientale. Venerdì scorso, le pattuglie della polizia hanno intensificato i controlli tra Belpasso e Motta Sant’Anastasia, contestando sanzioni per oltre 13 mila euro a automobilisti e motociclisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, blitz tra Belpasso e Motta: 13.000 euro di multe e 31 pregiudicati

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