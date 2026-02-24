Muore al porto di Livorno | scontro fra imbarcazioni annega una persona

Una collisione tra due imbarcazioni al porto di Livorno ha causato la morte di un uomo, che è rimasto intrappolato in acqua durante il ribaltamento. La dinamica dell’incidente si è verificata stamattina, quando le due barche si sono scontrate vicino alla diga foranea. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo ancora immerso nelle acque. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo spiacevole incidente.

Livorno, 24 febbraio 2026 – Tragedia al porto di Livorno. Un uomo è morto nel rovesciamento della sua imbarcazione. Accade all’imboccatura dello scalo labronico. Secondo una prima ricostruzione, la barca che si è rovesciata sarebbe una pilotina nello scontro con un’altra barca. Immediati i soccorsi della Guardia Costiera e del 118. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia. Ogni tentativo di salvataggio della persona a bordo si sarebbe rivelato inutile. La persona, recuperata in mare, era priva di conoscenza. Non si è potuto far altro che accertarne la morte. Il corpo è stato poi trasferito alla caserma dei vigili del fuoco che si trova in porto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

