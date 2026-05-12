Catalyx Appoints Brent Best as Senior Vice President Automation Solutions Group

Un'azienda ha annunciato l'ingresso di un nuovo dirigente nel suo team esecutivo, nominando un professionista con esperienza come vicepresidente senior del gruppo dedicato alle soluzioni di automazione. La nomina fa parte di un piano di espansione globale e mira a rafforzare la strategia a lungo termine. La comunicazione ufficiale è stata diffusa da una sede situata a NEWTOWN, in Pennsylvania.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Seasoned leader joins executive team to support global expansion and long-term value creation NEWTOWN, Pa., May 12, 2026 PRNewswire — Catalyx, a global leader in AI-powered machine vision, automation, and professional services for life sciences manufacturing, today announced the appointment of Brent Best as senior vice president, Automation Solutions Group. Mr. Best joins Catalyx as the company continues its strategic expansion focused on helping life sciences and other regulated manufacturers optimize production efficiency. Mr. Best brings over 25 years of leadership experience across global engineering and multi-site manufacturing organizations.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Catalyx Appoints Brent Best as Senior Vice President, Automation Solutions Group ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hyland appoints Lubor Ptacek as Senior Vice President of Product MarketingCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Hyland advances its product narratives and go-to-market strategy, signaling a new phase of growth as the... Talento teatino della ginnastica ritmica, Elisa Maria Comignani vice campionessa d’Italia Gold SeniorPrestigioso risultato per la ginnastica ritmica abruzzese e per la società Armonia d’Abruzzo. Argomenti più discussi: Giro d’Italia, oggi tappa 4: orario, percorso e dove vederla; Darderi-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv; Venezuela, Trump: Sto considerando di renderlo 51esimo Stato; Garlasco e la revisione della condanna di Stasi, la pg di Milano: Una questione complicata. Catalyx Appoints Brent Best as Senior Vice President, Automation Solutions GroupComunicato stampa - contenuto promozionale Responsabilità editoriale PrNewswire Catalyx Appoints Brent Best as Senior Vice President, Automation Solutions Group . 12 maggio 2026 ... adnkronos.com