Talento teatino della ginnastica ritmica Elisa Maria Comignani vice campionessa d’Italia Gold Senior

Una ginnasta di teatino ha ottenuto un risultato di rilievo nel campionato nazionale Gold Senior 2010, conquistando il secondo posto e diventando vice campionessa d’Italia. La competizione ha visto la partecipazione di atlete provenienti da diverse regioni, con esercizi giudicati di elevata qualità tecnica. La ginnasta rappresenta la società Armonia d’Abruzzo, che ha visto riconosciuto il proprio lavoro attraverso questo prestigioso posizionamento.

Prestigioso risultato per la ginnastica ritmica abruzzese e per la società Armonia d’Abruzzo. Elisa Maria Comignani si è laureata vice campionessa d’Italia nel Campionato nazionale Gold Senior 2010, firmando esercizi definiti impeccabili e di altissimo spessore tecnico.Un risultato di rilievo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Ginnastica ritmica, campionati nazionali Gold: bronzo per Nicole Castellano della Gr PontecagnanoNelle giornate del 18 e 19 aprile, a Chieti, la ginnasta Nicole Castellano della società Gr Pontecagnano ha conquistato la medaglia di bronzo nella... Ginnastica ritmica, campionato regionale e Gold allieve: ottime prestazioni per le atlete della Nike Catania AsdSi è svolta lo scorso 1 marzo, presso il palazzetto di Misilmeri, la 2° prova del campionato gold allieve, valevole anche per l'assegnazione dei...