Il prossimo 5 giugno, 247 giovani riceveranno una copia della Costituzione durante un evento organizzato in una biblioteca locale. La cerimonia mira a rafforzare il senso di appartenenza e la conoscenza delle norme fondamentali tra i giovani del territorio. L’amministrazione ha scelto questa sede, la Biblioteca Arturo Sigurtà, come luogo simbolico per questa consegna, senza specificare i motivi di questa scelta.

?? Punti chiave Come cambierà il rapporto tra i giovani e il territorio? Perché l'amministrazione ha scelto proprio la Biblioteca Arturo Sigurtà? Cosa accadrà se il maltempo colpirà la cerimonia del 5 giugno? Come influirà questo rito sulla partecipazione politica dei ragazzi??? In Breve Evento previsto per giovedì 5 giugno alle ore 18 presso Biblioteca Arturo Sigurtà. Il vicesindaco Andrea Dara sottolinea l'importanza della consapevolezza democratica per i giovani. In caso di maltempo .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castiglione: 247 giovani riceveranno la Costituzione il 5 giugno

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