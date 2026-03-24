Corso di potatura dell’olivo a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 24 marzo 2026 – . Grande partecipazione al corso di potatura dell’olivo secondo il metodo del Vaso Policonico, svoltosi a Castiglion Fiorentino nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo, organizzato dalla Scuola di Potatura dell’Olivo del Prof. Pannelli e promosso dall’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese (ICEC). L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castiglion Fiorentino, con il coinvolgimento dell’Assessore con delega alla Promozione dei prodotti del territorio e alla valorizzazione dell’olio e del vino Francesca Sebastiani, da sempre attenta ai temi della sostenibilità e della valorizzazione del territorio, e dall’Ente Serristori, ha richiamato numerosi partecipanti non solo locali, ma anche da diverse regioni d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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