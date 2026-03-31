Si rinnova il tradizionale e suggestivo rito delle processioni della Settimana Santa a Castiglion Fiorentino

A Castiglion Fiorentino si rinnova anche quest’anno il rito delle processioni notturne della Settimana Santa, un evento che coinvolge la comunità locale e richiama numerosi partecipanti. Le tradizionali processioni si svolgono in diverse serate e sono caratterizzate da momenti di devozione e cortei con figure religiose. La manifestazione si ripete annualmente nel rispetto delle tradizioni religiose della zona.

Arezzo, 31 marzo 2026 – Si rinnova il tradizionale quanto suggestivo rito delle processioni notturne della Settimana Santa a Castiglion Fiorentino. La Pasqua a Castiglion Fiorentino è una delle esperienze più affascinanti da vivere. Le processioni della Settimana Santa sono una profonda tradizione religiosa. In notturna si snodano per le vie del Paese suscitando suggestione e stupore. Sono animate dalla partecipazione delle varie "Compagnie" che vestono le tradizionali cappe e con la “buffa” sul viso, portano grandi Croci e pregevoli simulacri lignei che rappresentano la Passione di Nostro Signore. Le processioni si legano alla tradizione locale delle Confraternite, particolarmente viva a Castiglion Fiorentino nel Basso Medioevo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si rinnova il tradizionale e suggestivo rito delle processioni della Settimana Santa a Castiglion Fiorentino Articoli correlati Settimana Santa, Taranto si prepara ai riti: aste, processioni e devozioneTarantini Time QuotidianoLa città di Taranto si avvia verso uno dei periodi più sentiti e significativi dell’anno: la Settimana Santa. A Castiglion Fiorentino ‘un si dorme più: guerra santa pe’ sei centimetri de muretto!Angiolini ci ripensa? Nel centrodestra volano gli stracci e Beppe fa un passo indietro Ex ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento La Settimana Santa, i riti in cattedrale presieduti dal vescovo Giovanni; Settimana Santa al via tra riti, processioni e tradizioni: a San Paolo la rappresentazione della Passione; Saluzzo Si apre la Settimana Santa - Dopo la messa della Passione, alle 10 in Duomo, iniziano le Quarantore; Settimana Santa: celebrazioni limitate. Sa Xida Santa, a Dolianova si rinnova la tradizione: s'Incontru tra San Biagio e San PantaleoDolianova si prepara a vivere Sa Xida Santa, la Settimana Santa che dal 29 marzo al 6 aprile trasformerà i centri storici di Sicci San Biagio e San Pantaleo in un grande racconto collettivo di fede, ... unionesarda.it •-••-••-•• LE BELLE TOVAGLIE DEGLI ALTARI IN QUESTA SETTIMANA SANTA Qui #Medjugorje +•-••-••-••-• - facebook.com facebook All’inizio della Settimana Santa siamo più che mai vicini con la preghiera ai cristiani del #MedioOriente, che soffrono le conseguenze di un conflitto atroce e in molti casi non possono vivere pienamente i riti di questi giorni santi. Proprio mentre la Chiesa conte x.com