Castiglion Fiorentino | scontro fra auto a Montecchio

Un incidente tra due auto si è verificato oggi a Montecchio, nel comune di Castiglion Fiorentino, a causa di una manovra sbagliata. Due vetture si sono scontrate frontalmente, provocando disagi al traffico locale e alcuni feriti lievi. La scena si è svolta in via principale, dove i conducenti hanno perso il controllo del mezzo. I soccorsi sono intervenuti prontamente per prestare assistenza e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO) – Paura oggi, 24 febbraio 2026, a Castiglion Fiorentino per un incidente stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Montecchi intorno alle 15. Coinvolte due vetture che si sono scontrate frontalmente. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario nel soccorso ai due conducenti, che erano già uscite dalle vetture, successivamente hanno messo in sicurezza i veicoli. Sul posto anche la Polizia Locale.