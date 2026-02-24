Castiglion Fiorentino | scontro fra auto a Montecchio

Da firenzepost.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra due auto si è verificato oggi a Montecchio, nel comune di Castiglion Fiorentino, a causa di una manovra sbagliata. Due vetture si sono scontrate frontalmente, provocando disagi al traffico locale e alcuni feriti lievi. La scena si è svolta in via principale, dove i conducenti hanno perso il controllo del mezzo. I soccorsi sono intervenuti prontamente per prestare assistenza e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

castiglion fiorentino scontro fra auto a montecchio
© Firenzepost.it - Castiglion Fiorentino: scontro fra auto a Montecchio

CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO) – Paura oggi, 24 febbraio 2026, a Castiglion Fiorentino per un incidente stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Montecchi intorno alle 15. Coinvolte due vetture che si sono scontrate frontalmente. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario nel soccorso ai due conducenti, che erano già uscite dalle vetture, successivamente hanno messo in sicurezza i veicoli. Sul posto anche la Polizia Locale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Castiglion Fiorentino: festa di San Biagio a Montecchio VesponiA Montecchio Vesponi, frazione di Castiglion Fiorentino, oggi si accendono le celebrazioni per San Biagio.

Mattinata di incidenti nel territorio aretino: scontro tra auto a Castiglion Fiorentino e pedoni investiti ad ArezzoQuesta mattina, nel territorio aretino, si sono verificati due distinti incidenti.

Argomenti correlati

Mondovisioni, la rassegna entra nel vivo; Cortona a Fumetti, un progetto rivolto alle scuole: avvicinare i ragazzi al patrimonio storico; Serie D, l’astinenza del giocatore di Castiglion Fiorentino. Mencagli ha il mal di gol: Voglio sbloccarmi; Incidente sulla E78 tra Tegoleto e Pieve al Toppo, due feriti.

castiglion fiorentino scontro fraScontro fra auto sulla Sr 71: un uomo di 74 anni e un 24enne feriti seriamenteUn uomo di 74 anni e un giovane di 24 sono rimasti seriamente feriti in uno scontro fra auto avvenuto nei pressi di Montecchio Vesponi nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) lungo la strada ... corrierediarezzo.it