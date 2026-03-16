Una delegazione di studenti provenienti dalla West Boca Raton High School di Palm Beach, in Florida, è arrivata a Castiglion Fiorentino nei giorni scorsi. L’istituto superiore “Giovanni da Castiglione” ha organizzato uno scambio con gli studenti americani, che resteranno nella cittadina toscana per alcuni giorni. L’arrivo fa parte di un progetto di scambio culturale promosso dall’istituto.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Nei giorni scorsi una delegazione degli studenti provenienti dalla West Boca Raton High School di Palm Beach, in Florida, è arrivata a Castiglion Fiorentino nell’ambito del progetto di scambio con gli Stati Uniti promosso dall’Istituto Superiore “Giovanni da Castiglione”. Gli studenti americani, accompagnati dal Presidente Sauro Tavarnesi, dalla professoressa Tiezzi e da Giuliana Gerace -cittadina americana che da alcuni anni ha scelto Castiglion Fiorentino come sua nuova casa e che con la sua attività ha contribuito a promuovere la città a livello internazionale - sono stati ricevuti nei giorni scorsi a Palazzo San Michele dal sindaco Mario Agnelli, che ha portato loro il saluto dell’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studenti americani a Castiglion Fiorentino

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