Castello gonfiabile viene sbalzato dal vento | bimbo di 7 anni muore scaraventato su una recinzione

Un pomeriggio di festa e sport si è concluso in tragedia quando, a causa di una forte folata di vento, un castello gonfiabile è stato sollevato dall'aria. Un bambino di sette anni è stato scaraventato fuori dalla struttura, finendo contro una recinzione. L'incidente è avvenuto in una zona all'aperto, durante un evento pubblico dedicato ai bambini. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo il bambino è deceduto.

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