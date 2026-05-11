Castello gonfiabile viene sbalzato dal vento | bimbo di 7 anni muore scaraventato su una recinzione
Un pomeriggio di festa e sport si è concluso in tragedia quando, a causa di una forte folata di vento, un castello gonfiabile è stato sollevato dall'aria. Un bambino di sette anni è stato scaraventato fuori dalla struttura, finendo contro una recinzione. L'incidente è avvenuto in una zona all'aperto, durante un evento pubblico dedicato ai bambini. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo il bambino è deceduto.
Un pomeriggio all'insegna della festa e dello sport, che si è trasformato in una tragedia a causa di una improvvisa folata di vento. Un bambino di soli 7 anni, Jean Kylian Essombe, è morto durante un torneo di calcio giovanile nel centro sportivo di Hamme, in Belgio, mentre stava giocando.🔗 Leggi su Today.it
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