Castelli e mura | Palazzolo ospita un evento per la loro tutela
A Palazzolo si svolge un evento dedicato alla tutela dei castelli e delle mura storiche della zona. Tra le iniziative, ci sono visite guidate al castello, con particolare attenzione alle tecniche di conservazione e ai metodi per prevenire il degrado causato dalle piante sulle strutture antiche. L’evento si propone di sensibilizzare il pubblico sulla conservazione del patrimonio storico locale, coinvolgendo esperti e appassionati.
?? Punti chiave Come si può fermare il degrado causato dalle piante sulle mura? Chi guiderà le visite esclusive al castello di Palazzolo? Perché la manutenzione programmata è meglio degli interventi d'urgenza? Come influirà questo evento sulla protezione dei castelli bresciani??? In Breve Sabato 16 maggio 2026 seminario in Sala Civica con Carlotta Coccoli e Stefano Barbò Partecipazione di Gianmarco Cossandi, Giusi Villari e Giuseppe Stolfi per la tutela locale Tre turni pomeridiani da 15 per .🔗 Leggi su Ameve.eu
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