Torri castelli e mura per una vacanza slow | il progetto del Distretto turistico dei laghi

Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola ha presentato un nuovo progetto dedicato a promuovere vacanze lente e autentiche, focalizzandosi su torri, castelli e mura che narrano di antichi sguardi su laghi e montagne. L’iniziativa, già illustrata alla Bit di Milano, mira a valorizzare i luoghi storici della zona, offrendo ai visitatori un’esperienza che riscopre il patrimonio architettonico e naturale del territorio.

“Un progetto strategico che ha riempito la caratteristica sala della Rocca di Vogogna e che fa parte del nostro percorso "Articolo 21" – commenta soddisfatto il presidente dell’Atl, Francesco Gaiardelli – per un turismo in modalità slow e green che è solo una delle tante carte vincenti che siamo in grado di offrire a chi arriva nel nostro territorio e desidera cimentarsi in esperienze che vanno oltre le consuetudini. Un modo diverso e unico per muoversi e passeggiare tra i laghi Maggiore, Mergozzo e d’Orta, fin su ai piedi delle Alpi con l’Ossola. Un modo ancora – conclude Gaiardelli – per scoprire attraverso questi manufatti che affondano le radici nel passato e che furono eretti a difesa del territorio del Vco e Novarese, storia, natura e paesaggio dei nostri luoghi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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