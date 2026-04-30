Giro delle Mura 2026 | tante le novità Un evento per tutti

Il Giro delle Mura 2026, previsto per il 1° maggio, si avvicina alla sua 52ª edizione con molte novità. L’evento, inserito nel calendario podistico UISP Ferrara, si svolge a Ferrara e coinvolge diverse categorie di partecipanti. La manifestazione è stata annunciata con nuove iniziative e un calendario aggiornato, offrendo a sportivi e appassionati un’occasione di partecipazione più ampia e diversificata rispetto alle edizioni precedenti.

Ferrara, 30 aorile 2026 - Il Giro delle Mura, inserito nel calendario podistico UISP Ferrara, conosciuto anche come ‘ La 1° Maggi o’, si prepara a celebrare la sua 52esima edizione con tante novità entusiasmanti. L'organizzazione a cura di Uisp Ferrara e patrocinato dal Comune di Ferrara. Da sempre un appuntamento iconico per gli appassionati di podismo di Ferrara, la manifestazione, che dal 1973 si svolge ogni 1° maggio con la partenza alle 10 dal campo di atletica ‘G. Lenzi’ di Ferrara. L'iniziativa è stata presentata stamani nella residenza municipale di Ferrara. Il programma. L'edizione del 2026 del Giro delle Mura vedrà, come da tradizione, anche la disputa delle mini podistiche, che saranno valide per il Trofeo AVIS - Associazione Volontari Italiani Donatori di Sangue.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro delle Mura 2026: tante le novità. “Un evento per tutti” Saturn Transit in Revati Nakshatra 2026 | All 12 Signs | Vedic Astrology Predictions Notizie correlate Giro delle Fiandre 2026: il percorso ai raggi X. Tutti i muri ed i settori in pavèTutto pronto per la seconda Classica Monumento della stagione: domenica, nel giorno di Pasqua, spazio al Giro delle Fiandre, edizione numero 110 per... Leggi anche: Giro delle Fiandre 2026: tutti gli italiani in gara. Nove azzurri al via, Ganna il grande assente Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giro delle Mura 2026 per gli appassionati di podismo e per stare insieme; 52° Giro delle Mura – 1° Maggio 2026 – Manifestazione podistica all’insegna dello sport, della salute e della convivialità; Ferrara, il 1° maggio torna il Giro delle Mura; Stramilano 2026, guida completa: percorso, orari, pettorali e tutto quello che c’è da sapere. Giro delle Mura 2026: tante le novità. Un evento per tuttiNella giornata della festa dei lavoratori, grande attesa per podisti e famiglie: partenza alle 10 dal campo di atletica Lenzi ... msn.com Presentazione della manifestazione podistica Giro delle Mura edizione 2026Mercoledì 22 aprile 2026 alle 11:30 nella Sala dell'Arengo del Comune Ferrara avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della manifestazione podistica Giro delle Mura edizione 2026, che si te ... cronacacomune.it Dall’8 al 31 maggio 2026, in contemporanea con il Giro d’Italia, torna Il Giro di Zena, giunto alla sesta - facebook.com facebook Ciclismo, Roma ancora capitale del Giro Per il quarto anno di fila la Città Eterna ospiterà l’arrivo x.com