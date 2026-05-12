Cassonetti intelligenti privacy e sporcaccioni | il punto di Amiu e le criticità dopo l' avvio a Madonnella

Questa mattina si è svolta un'audizione presso il Comune di Bari riguardo all'installazione di cassonetti intelligenti nel quartiere Madonnella. Durante l'incontro si è discusso della necessità di garantire la privacy degli utenti, evitando rischi legati alla raccolta di dati personali. Sono state anche affrontate le criticità legate ai comportamenti scorretti di alcuni utenti e alle difficoltà nel monitorare correttamente la raccolta differenziata.

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