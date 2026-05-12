Cassonetti intelligenti privacy e sporcaccioni | il punto di Amiu e le criticità dopo l' avvio a Madonnella
Questa mattina si è svolta un'audizione presso il Comune di Bari riguardo all'installazione di cassonetti intelligenti nel quartiere Madonnella. Durante l'incontro si è discusso della necessità di garantire la privacy degli utenti, evitando rischi legati alla raccolta di dati personali. Sono state anche affrontate le criticità legate ai comportamenti scorretti di alcuni utenti e alle difficoltà nel monitorare correttamente la raccolta differenziata.
Cassonetti intelligenti, ma con il rispetto della privacy, per evitare rischi e, allo stesso tempo, consentire di porre le basi per una vera tariffazione puntuale della Tari, facendo emergere i furbetti e le situazioni poco chiare: è l'esito dell'audizione di questa mattina al Comune di Bari, in.🔗 Leggi su Baritoday.it
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