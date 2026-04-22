A Madonnella montati i primi cassonetti ' intelligenti' | Più grandi e meno ingombranti

Nella notte scorsa, nel quartiere Madonnella di Bari, sono stati installati i primi cassonetti 'intelligenti' lungo corso Sonnino. Questi nuovi contenitori sono più grandi rispetto ai modelli precedenti e occupano meno spazio, offrendo una soluzione di raccolta differenziata più moderna. L'intervento fa parte di un progetto volto a migliorare la gestione dei rifiuti nel quartiere.

I primi cassonetti 'intelligenti' sono stati montati la notte scorsa nel quartiere Madonnella di Bari, in corso Sonnino. Le operazioni sono state coordinate alla presenza dell'assessora cittadina all'Ambiente, Elda Perlino. Perlino: “Bidoni più belli e più grandi”La prima tranche della fornitura.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate In primavera a Bari i cassonetti intelligenti: "Sessanta postazioni a Madonnella"La primavera porterà, nelle zone più centrali di Bari, i nuovi cassonetti ‘intelligenti’ per la raccolta dei rifiuti, anche differenziati. In arrivo a Bari 51 cassonetti intelligenti: la mappa delle installazioni tra Madonnella e UmbertinoIl numero dei contenitori sarà inferiore a quelli attuali perchè consentirà una maggiore capienza di conferimento. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Raccolta differenziata Bari 2026: come funzionano i nuovi cassonetti intelligenti a Madonnella; Bari, oggi saranno installati i primi 51 cassonetti intelligenti. A Madonnella montati i primi cassonetti 'intelligenti': Più grandi e meno ingombrantiLa prima tranche della fornitura riguarda 51 postazioni: ogni ‘isola’ sarà composta da bidoni per la plastica, la carta, il residuo secco e l'organico ... baritoday.it