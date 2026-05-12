Cassino presentazione del romanzo Il rosso vince di Toni Bonaccio

Da frosinonetoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tutto pronto per la presentazione del romanzo "Il rosso vince" di Toni Bonaccio al palazzo della cultura di Cassino il 15 maggio alle ore 18.Il libro è la terza pubblicazione dell'autore. L'opera racconta l'incredibile storia di un uomo la cui esistenza è così ricca di avvenimenti e battaglie da.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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