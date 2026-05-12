Cassino presentazione del romanzo Il rosso vince di Toni Bonaccio

Tutto pronto per la presentazione del romanzo "Il rosso vince" di Toni Bonaccio al palazzo della cultura di Cassino il 15 maggio alle ore 18.Il libro è la terza pubblicazione dell'autore. L'opera racconta l'incredibile storia di un uomo la cui esistenza è così ricca di avvenimenti e battaglie da.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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