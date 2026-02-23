Cassino tutto pronto per la conferenza Stampa di presentazione del 24° University Championship Cross Country – Cassino 2026

Cassino annuncia la presentazione ufficiale del “24° University Championship Cross Country – Cassino 2026” a causa della crescente attenzione internazionale verso l’evento. La conferenza, programmata per il 3 marzo alle 17 nella sala San Benedetto della Banca Popolare del Cassinate, riunirà organizzatori e rappresentanti delle università. La città si prepara ad accogliere atleti e visitatori provenienti da diverse nazioni, rafforzando il suo ruolo come capitale dello sport universitario.

Appuntamento il 3 marzo per conoscere i dettagli dell’evento che vedrà Cassino impegnata ad accogliere atleti-studenti provenienti da 30 paesi del mondo che gareggeranno sui campi dell’Università, in località Folcara Cassino si prepara a respirare aria di mondiali. Il 3 marzo, alle ore 17,00, la sala San Benedetto della Banca Popolare del Cassinate ospiterà la Conferenza Stampa di presentazione del “24° University Championship Cross Country – Cassino 2026”. Verranno svelati i dettagli dell’evento che vedrà Cassino impegnata ad accogliere atleti-studenti provenienti da 30 paesi del mondo che gareggeranno sui campi dell’Università, in località Folcara. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

