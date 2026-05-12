Cassano esalta Fabregas | Spero possa andare via dall’Italia questo Paese non lo merita Qui facciamo ridere!

L'ex attaccante ha commentato le prestazioni di Cesc Fabregas, sottolineando la sua recente partenza dall’Italia e auspicando che possa lasciare il paese. Ha criticato il livello del calcio italiano, affermando che il paese non lo merita e che si fa ridere. La sua opinione sulla situazione si collega alla stagione del Como, squadra nella quale Fabregas ha avuto un ruolo importante, e al contributo del tecnico spagnolo alla crescita del club.

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