Antonio Cassano ha commentato in un’intervista a 'Il Giorno' le differenze tra alcuni allenatori e giocatori. Ha definito Cristian Chivu e Cesc Fàbregas “fantastici”, ma ha notato che in Italia si preferiscono figure come Allegri e Mourinho, considerati più interessanti dal punto di vista mediatico. Cassano, ex attaccante del Milan, ha parlato di queste figure evidenziando un diverso modo di attirare l’attenzione.

Antonio Cassano, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan per 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012, con 8 gol e 16 assist in 40 presenze e un palmarès in cui annovera uno Scudetto e una Supercoppa Italiana), ha rilasciato un'intervista a 'Il Giorno'. Per l'occasione, 'FantAntonio' si è detto molto convinto dell'operato di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter, capolista finora nel campionato con 68 punti, a + 8 sui rossoneri di Massimiliano Allegri e a + 9 sul Napoli di Antonio Conte. "Se Chivu mi ha convinto? Molto. È arrivato con appena tredici partite al Parma, allenava da un quarto d’ora e ha fatto un grande lavoro con tanti giocatori nella fase calante e in scadenza, che venivano da una batosta tremenda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cassano: “Chivu e Fàbregas fantastici. Ma qui da noi piacciono Allegri e Mourinho, gente che fa cinema”

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