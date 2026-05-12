Cassano difende Leao e accusa Allegri di usarlo | Lo sostituisce per fargli prendere i fischi

Antonio Cassano ha commentato la gestione di Leao da parte di Allegri, affermando che in alcune gare il tecnico lo abbia sostituito quando la squadra era in difficoltà, con l’obiettivo di far ricevere più fischi al giocatore e alleggerire la pressione su tutta la squadra. Cassano ha espresso questa opinione senza fare riferimenti a fatti specifici o a particolari partite, concentrandosi sulla dinamica generale delle sostituzioni.

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