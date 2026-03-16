Allegri lo sostituisce Leao ‘rifiuta’ l’abbraccio | cos’è successo in Lazio-Milan
Durante la partita tra Lazio e Milan, giocata domenica 15 marzo, la Lazio ha vinto per 1-0. Dopo il risultato, Allegri è stato sostituito e Leao ha rifiutato l’abbraccio del tecnico. La gara ha messo in evidenza le tensioni tra i protagonisti e la sconfitta potrebbe influenzare le ambizioni di classifica del Milan.
(Adnkronos) – La Lazio batte il Milan 1-0 oggi, domenica 15 marzo, e spegne forse definitivamente i sogni scudetto della squadra di Massimiliano Allegri. A decidere, la rete nel primo tempo di Isaksen. Il tecnico rossonero ha schierato in attacco Rafael Leao e a far discutere, nel secondo tempo, è stata proprio la sostituzione dell'attaccante. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Articoli correlati
Sostituzione Leao, rabbia del portoghese in Lazio Milan: la reazione di Maignan, il gelo con Allegri e quell’espressione di Tare in tribuna. Cos’è successoMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Sostituzione Leao, rabbia del portoghese...
Leggi anche: Leao vuole calciare il rigore, Allegri dice no: cos’è successo in Como-Milan
Contenuti utili per approfondire Allegri lo sostituisce Leao 'rifiuta'...
Temi più discussi: Lazio-Milan probabili formazioni e ultime notizie: Allegri nel segno della continuità ballottaggio per sostituire Rabiot; Milan - Inter (1-0) Serie A 2025; Milan-Inter, le probabili formazioni: Pulisic e Leao contro Pio e Bonny; Milan-Inter, a San Siro ci sarà anche Gerry Cardinale (per la sesta volta in un derby).
Lazio-Milan (1-0), le pagelle rossonere: Estupinan alza bandiera bianca (4), Leao non accetta il cambio (4), Modric non si arrende (6)Incredibile ma vero. Il Milan non sfrutta il passo falso dell'Inter contro l'Atalanta. Anzi gli fa guadagnare un punto in classifica. Un punto ... msn.com
Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Isaksen (7,5) decisivo, Leao (4,5) assente, Gila (7,5) gigantescoFesteggia la Lazio che, nuovamente davanti a oltre 50mila tifosi, batte il Milan grazie a un gol di Isaksen e si rilancia in classifica. La formazione di Sarri, omaggiato dalla curva prima ... ilmessaggero.it
#Isaksen fa felice la #Lazio e punisce il #Milan: #Allegri a -8 dall' #Inter. Le reazioni LIVE x.com
Il Milan cade in casa della Lazio e spreca così l'occasione di avvicinare ulteriormente l'Inter facebook