Allegri lo sostituisce Leao ‘rifiuta’ l’abbraccio | cos’è successo in Lazio-Milan

Durante la partita tra Lazio e Milan, giocata domenica 15 marzo, la Lazio ha vinto per 1-0. Dopo il risultato, Allegri è stato sostituito e Leao ha rifiutato l’abbraccio del tecnico. La gara ha messo in evidenza le tensioni tra i protagonisti e la sconfitta potrebbe influenzare le ambizioni di classifica del Milan.