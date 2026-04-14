Il magistrato Juan Carlos Peinado ha deciso di rinviare a giudizio Begona Gomez, moglie del primo ministro spagnolo, accusandola di corruzione, malversazione, appropriazione indebita e traffico di influenze. La notizia ha suscitato scalpore in Spagna, considerando il ruolo pubblico della donna e l'interesse mediatico attorno alle vicende politiche e giudiziarie che coinvolgono il governo. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini più ampie che riguardano il mondo politico e delle relazioni tra potere e accuse penali.

Il magistrato Juan Carlos Peinado ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio per Begona Gomez, moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, in merito a accuse di corruzione, malversazione, appropriazione indebita e traffico di influenze. L’inchiesta, che ha avuto origine due anni fa dopo una segnalazione dell’associazione Manos Limpias, si è estesa a seguito di ulteriori denunce presentate dall’organizzazione Hazte Oir e dal partito di estrema destra. Al centro del procedimento si trova l’ipotesi che la moglie del capo del governo abbia utilizzato il proprio prestigio per favorire la propria carriera accademica, con particolare riferimento al ruolo di direttrice di un master presso l’università Complutense di Madrid.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Begona Gomez: rinvio a giudizio e tempismo che scuote la Spagna

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Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha chiuso l'istruttoria e chiesto il rinvio a giudizio di Begona Gomez, la moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, per i presunti reati di traffico di influenze, corruzione negli affari, malversazione e appropriazione in - facebook.com facebook

BEGONA, CHE BEGA! – IL GIUDICE HA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO DI BEGONA GOMEZ, MOGLIE DEL PREMIER x.com