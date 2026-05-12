Caso Yermak | accuse di riciclaggio per 460 milioni di grivne a Kiev

A Kiev, sono state sollevate accuse di riciclaggio riguardanti circa 460 milioni di grivne associate a un caso che coinvolge società di comodo e proprietà di lusso. Le indagini si concentrano su come sono state create le strutture societarie e su chi abbia effettivamente ricevuto i benefici delle quattro ville di alta categoria. Le autorità hanno avviato verifiche per chiarire i passaggi finanziari e le eventuali responsabilità legali.

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? Domande chiave Come sono state create le società di comodo per il progetto?. Chi ha beneficiato realmente dello schema delle quattro ville di lusso?. Perché il silenzio di Yermak alimenta i sospetti nei corridoi del potere?. Quali conseguenze avrà questo scandalo sulla credibilità internazionale dell'Ucraina?.? In Breve Progetto prevedeva quattro ville da 1.000 metri quadri con costi oltre un milione dollari.. Schema finanziario utilizzava società di comodo e documenti fittizi per 8,89 milioni euro.. Yermak ha dichiarato di possedere solo un appartamento e un'auto a Kiev.. Inchiesta Sapo mette alla prova la trasparenza istituzionale durante il conflitto ucraino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Yermak: accuse di riciclaggio per 460 milioni di grivne a Kiev ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scandalo in Ucraina: Andriy Yermak, ex braccio destro di Zelensky, è accusato di riciclaggio dalla Procura di KievSi complica la posizione di Andriy Yermak, ex capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che la Procura anticorruzione (Sapo)... Leggi anche: Riciclaggio e immobili di lusso. Yermak finisce sotto indagine (di nuovo) Argomenti più discussi: Corruzione in Ucraina: cosa sappiamo degli audio trapelati sullo scandalo Energoatom e del possibile coinvolgimento di Zelensky; Ucraina, l’ex braccio destro di Zelensky accusato di riciclaggio e corruzione; Ucraina, incriminato l’ex capo dell’ufficio di Zelenskyy, Andrey Yermak; Ucraina, accuse di riciclaggio contro Andriy Yermak: sotto indagine l’ex potente capo di gabinetto di Zelensky. Duro colpo al centro decisionale del regime di Kiev - L'Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) e la Procura speciale anticorruzione (SAPO) hanno notificato l'atto di accusa all'ex capo dell'amministrazione presidenziale ucraina, Andrey Yermak. 1/7 x.com Ucraina, ex braccio destro di Zelensky Yermak accusato di riciclaggioAd Andrii Yermak è stato notificato il coinvolgimento come persona sospetta in un caso di corruzione di grande portata a cui è stato dato il nome di operazione Midas. Questo passo anticipa ... tg24.sky.it