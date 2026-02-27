Avellino inchiesta Dolce Vita il gip archivia 22 indagati C' è anche l' ex sindaca Nargi

Il gip del tribunale di Avellino ha deciso di archiviare la posizione di 22 indagati nell’ambito dell’inchiesta Dolce Vita. Tra loro c’è anche l’ex sindaca. La decisione è stata presa perché non ci sono elementi sufficienti per sostenere l’accusa in tribunale. La vicenda riguarda una serie di indagini condotte dalla procura della città.

Non ci sono elementi per sostenere l'accusa davanti ad un tribunale: il gip del tribunale di Avellino, Giulio Argenio, ha così archiviato la posizione di 22 indagati nell'ambito dell'inchiesta «Dolce Vita», cooordinata dalla Procura del capoluogo irpino, che il 18 aprile del 2024 portò all'arresto del sindaco Gianluca Festa, dimessosi qualche giorno prima. Il decreto di archiviazione fa riferimento alle indagini su sponsorizzazioni di eventi promossi dal sindaco Festa e su affidamenti diretti a questi collegati. «Manca una ragionevole previsione di condanna», spiega il gip, anche per l'ex sindaca Laura Nargi. Dalle...