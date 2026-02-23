Studentessa francese trovata morta in appartamento | la gip archivia il caso

La morte di una studentessa francese a Lecce si è conclusa con l’archiviazione del caso, dopo che la gip ha deciso di chiudere le indagini. Il fatto è avvenuto lo scorso ottobre, quando il suo corpo è stato trovato nell’appartamento. Le autorità hanno concluso che non ci sono elementi per ipotizzare responsabilità di terzi, lasciando aperta solo la possibilità di cause naturali. La vicenda si è così ufficialmente chiusa senza ulteriori approfondimenti.

Un giovane residente nel Brindisino era l'unico indagato, doveva rispondere di violenza sessuale e istigazione al suicidio. La 21enne si trovava a Lecce, nel 2023, nell'ambito del progetto Erasmus LECCE - È stata scritta oggi, lunedì 23 febbraio 2026, la parola “fine” sulla vicenda della studentessa francese trovata morta in un appartamento di Lecce il 22 ottobre 2023. La gip del tribunale salentino Tea Verderosa, dopo la camera di consiglio di dieci giorni fa, ha sciolto la riserva e ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo al decesso di Julie (questo il nome della 21enne). 🔗 Leggi su Lecceprima.it

