Alessandro Venturelli scomparso l'inchiesta è stata archiviata La mamma | È vergognoso

Il Gip del tribunale di Modena ha deciso di archiviare l'inchiesta sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, il giovane che è scomparso da Sassuolo nel dicembre del 2020. La madre dell'uomo ha commentato la decisione definendola vergognosa. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e delle autorità, ma al momento non ci sono ulteriori indagini in corso.

Il Gip del tribunale di Modena ha deciso l'archiviazione dell'inchiesta sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, giovane sparito da Sassuolo dal dicembre del 2020. La mamma, Roberta Carassai, a Fanpage.it: "Sono arrabbiata, mio figlio non è morto".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Alessandro Venturelli scomparso, archiviata l’inchiesta. “Così non lo troveremo mai, serve una nuova legge”Modena, 17 aprile 2026 – Ennesima archiviazione per il caso di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso in circostanze misteriose da Sassuolo il 5... Leggi anche: Alessandro Venturelli scomparso, la mamma: “In un giorno ho ricevuto 14 mail con minacce e insulti, denuncerò” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La mamma di Riccardo Branchini dopo le segnalazioni false da Torino e dalla Germania: Ennesima delusione; Alessandro Venturelli scomparso, la madre: Avvistamento dall'Olanda falso, sono delusa; Alessandro Venturelli, la mamma Roberta Carassai: Il mio appello a Giorgia Meloni; Azzurra Canuti scomparsa, Nostos Italia (Marc Di Maggio): È stata ritrovata, grazie a tutti. Alessandro Venturelli scomparso, l’inchiesta è stata archiviata. La mamma: È vergognosoIl Gip del tribunale di Modena ha deciso l'archiviazione dell'inchiesta sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, giovane sparito da Sassuolo dal dicembre ... fanpage.it Alessandro Venturelli scomparso, archiviata l’inchiesta. Così non lo troveremo mai, serve una nuova leggeLa rabbia della famiglia davanti alla decisione del Gip. Provvedimento compatibile con la normativa, ma una persona svanita non è un fascicolo da chiudere, è una vita da ritrovare ... ilrestodelcarlino.it ULTIM’ORA È stata archiviata l'inchiesta sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, il giovane sparito da Sassuolo il 5 dicembre 2020 quando aveva 21 anni. "Sono molto arrabbiata, oserei direi avvelenata", ha commentato a Fanpage.it Roberta Carassai, m facebook