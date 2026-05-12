Caso Santanchè ex socio | Lei ha tradito il mercato e perso mezzo milione

Da lapresse.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex socio di Daniela Santanché ha accusato l'imprenditrice di aver causato perdite tra i 450mila e i 500mila euro al suo gruppo, sostenendo che abbia tradito il mercato e Piazza Affari. L'ex socio ha fatto riferimento a danni economici attribuibili alle attività delle società legate a Santanché, coinvolgendo anche le sue operazioni con Visibilia. La vicenda si concentra sulle conseguenze finanziarie di decisioni prese dall'imprenditrice.

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Daniela Santanché e le società Visibilia avrebbero fatto perdere a “tutto il mio gruppo tra i 450mila e i 500mila euro” e ha “tradito” il “mercato” e Piazza Affari. Lo ha detto Giuseppe Zeno, il finanziere ex socio di minoranza di Visibilia Editore spa, prima di entrare nel processo per falso in bilancio in corso in Tribunale a Milano all’ex ministra del Turismo e altri 15 fra manager e sindaci delle società accusate di aver truccato i conti fra il 2016 e il 2022. La senatrice di Fratelli d’Italia sarebbe “senza dubbio alcuno responsabile”, afferma Zeno, dai cui esposti sono partite le indagini della guardia di finanza e della Procura di Milano.🔗 Leggi su Lapresse.it

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