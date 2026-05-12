Caso Poggi Sempio a Roma | perizia psicologica e nuovi file audio

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nel caso Poggi, si sta svolgendo una perizia psicologica e sono stati ritrovati nuovi file audio. Le registrazioni potrebbero fornire elementi utili per comprendere meglio la dinamica del delitto. Restano da chiarire le modalità di gestione delle chiamate tra Sempio e un ex appartenente alle forze dell’ordine. La procura sta analizzando i file audio e i risultati della perizia.

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? Domande chiave Cosa riveleranno i nuovi file audio sulla verità del delitto?. Chi ha gestito le chiamate tra Sempio e l'ex carabiniere?. Come influirà la perizia psicologica sul coinvolgimento di Andrea Sempio?. Perché le vecchie indizie potrebbero essere smentite dai nuovi dati?.? In Breve Sempio ha effettuato 16 chiamate tra il 21 e il 22 gennaio 2017.. L'ex carabiniere Silvio Sapone ha fornito dettagli sulle comunicazioni del 2016-2017.. L'inchiesta per corruzione coinvolge l'ex magistrato Mario Venditti e il padre dell'indagato.. La difesa ha venti giorni per completare le analisi con esperti come Palmegiani.. Roma, 12 maggio 2026: Andrea Sempio è giunto presso il laboratorio Genomica per sottoporsi alla consulenza personologica disposta dagli inquirenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Argomenti più discussi: Caso Garlasco, chiusa inchiesta su Sempio, uccise con odio e crudeltà. Stasi spera nella revisione; Caso Garlasco, oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le gemelle Cappa; Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi; Caso Garlasco, procura Pavia chiude indagine: Chiara Poggi ha rifiutato Sempio e lui l'ha uccisa.

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