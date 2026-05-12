L’avvocata di Sempio ha annunciato che il suo assistito si trova a Roma per sottoporsi alla perizia psichiatrica richiesta dal tribunale. Durante un’intervista, ha parlato di un possibile isolamento di Sempio, senza fornire dettagli specifici. Restano ancora da chiarire le circostanze in cui è stata interrotta l’attesa di Sempio alla stazione di Roma, mentre si attende di conoscere come la perizia influirà sul procedimento giudiziario.

? Punti chiave Chi ha interrotto l'attesa di Sempio alla stazione di Roma?. Come influirà la perizia psichiatrica sul futuro del processo?. Perché la difesa contesta le prove raccolte dalla Procura?. Quali nuovi elementi emergono sulla condizione di isolamento dell'indagato?.? In Breve Sempio è arrivato alla stazione di Roma Termini dopo il treno delle 9:15 da Milano.. L'avvocata Angela Taccia denuncia isolamento sociale e difficoltà lavorative per l'indagato.. La difesa contesta errori nell'informativa depositata e ribadisce l'innocenza di Sempio.. La perizia psichiatrica a Roma rappresenta un passaggio cruciale nel percorso giudiziario.. Andrea Sempio è giunto alla stazione di Roma Termini poco prima delle 12:30 dopo aver lasciato la stazione di Milano Rogoredo con il treno delle 9:15.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi, Sempio a Roma per la perizia: l’avvocata parla di isolamento

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