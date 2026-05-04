Un uomo coinvolto in un caso giudiziario a Garlasco sarà ascoltato in Procura a Pavia il prossimo 6 maggio, mentre le indagini si avvicinano alla conclusione. Nel frattempo, un’avvocata ha commentato che la presunta ossessione di Sempio potrebbe essere rivolta non verso una giovane vittima, ma verso una barista. La vicenda riguarda l’indagine sui dettagli delle relazioni e degli atteggiamenti dell’uomo coinvolto.

Sempio è stato convocato in Procura a Pavia per mercoledì 6 maggio, in vista della chiusura delle indagini. Sul fronte accusatorio, la Procura continua a ritenere rilevanti due elementi: il Dna maschile compatibile con quello trovato sotto le unghie della vittima e la cosiddetta impronta 33 S.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, avvocata Taccia: "L'ossessione di Sempio? Una cotta non per Chiara Poggi ma per una barista, potrebbe testimoniare"

Garlasco, forum e corsi di seduzione: le difficoltà con l’altro sesso dietro al movente di Sempio

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: L’avvocata Taccia: L’ossessione di Sempio? La ragazza non era Chiara Poggi, oggi potrebbe testimoniare; Garlasco, Procura Pavia, Chiara uccisa in modo efferato. Sempio: Non frequentavo Chiara; Delitto Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza; Delitto di Garlasco, la svolta della procura: Ecco perché Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi.

Caso Garlasco, la difesa di Sempio: La one-itis era per una barista, non per Chiara PoggiLa difesa di Andrea Sempio pubblica un post del 15 agosto 2012 dal forum Italian Seduction: one itis disastrosa per una barista della birreria. L'avvocato Cataliotti precisa che non è un messaggio i ... blogsicilia.it

Garlasco, chi è la one-itis da cui Sempio era ossessionato (e perché la difesa esclude fosse Chiara Poggi)I messaggi firmati Andreas riaprono il tema del movente. Per la Procura possono riguardare la vittima, per Angela Taccia no: Era un’altra più giovane, potremmo chiamarla a testimoniare ... affaritaliani.it

"Allora one itis disastrosa per una barista della birreria, palo secco, mi do da fare. Miglioro e tanto" La giovane a cui si riferisce Sempio in vari post non sarebbe Chiara Poggi ma una "barista di una birreria" Parla l'avvocato - facebook.com facebook

Il delitto di #Garlasco. Tra il 2009 e il 2016 Sempio sarebbe stato un utente di un blog per seduttori. L'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio del 2007 di Chiara Poggi è atteso in procura a Pavia mercoledì. I legali preparano la difesa. @aridigiorgio x.com