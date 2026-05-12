Caso Poggi la Procura nega l’accesso agli atti | Non spetta al magistrato

La Procura ha negato l’accesso agli atti relativi al caso Poggi, affermando che questa richiesta non compete al magistrato. La decisione è arrivata mentre si approfondiscono le nuove ipotesi investigative a Pavia e si cercano risposte sulle motivazioni di questa scelta. Restano da chiarire le ragioni per cui l’accesso agli atti sia stato negato e chi sia l’indagato coinvolto nelle indagini in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui