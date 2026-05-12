Caso Poggi la Procura nega l’accesso agli atti | Non spetta al magistrato
La Procura ha negato l’accesso agli atti relativi al caso Poggi, affermando che questa richiesta non compete al magistrato. La decisione è arrivata mentre si approfondiscono le nuove ipotesi investigative a Pavia e si cercano risposte sulle motivazioni di questa scelta. Restano da chiarire le ragioni per cui l’accesso agli atti sia stato negato e chi sia l’indagato coinvolto nelle indagini in corso.
? Domande chiave Perché la Procura ha negato l'accesso agli atti del caso Poggi?. Chi è l'indagato coinvolto nelle nuove ipotesi investigative di Pavia?. Come influisce la fuga di notizie sulla difesa di Andrea Sempio?. Quali prove hanno scatenato le critiche dei familiari della vittima?.? In Breve Difesa di Andrea Sempio contesta violazione segreto istruttorio dopo audizione del 6 maggio 2026.. Legali dei genitori contestano diffusione intercettazioni Carabinieri Nucleo Investigativo di Milano.. Indagine aperta su Sempio dopo condanna definitiva di Alberto Stasi nel 2015.. Norme 2024 limitano pubblicazione atti giudiziari come ordinanze di custodia cautelare.🔗 Leggi su Ameve.eu
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