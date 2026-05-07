Dopo la conclusione delle indagini sull’omicidio Poggi, l’avvocato di Sempio ha dichiarato che non ci sono cambiamenti nell’accusa e che ora si può accedere agli atti del procedimento. Ha confermato che l’avviso inviato a Sempio corrispondeva alla richiesta di comparizione prevista per ieri e ha precisato che non sono state apportate modifiche alla posizione dell’imputato.

«L’avviso è conforme a quella che era l’imputazione nell’invito a comparire per ieri. Quanto alla portata dell’accusa non c’è nessuna novità». È il commento dell’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, dopo la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini per l’omicidio di Chiara Poggi. La posizione della difesa Intervistato nel corso della trasmissione «Quarto Grado», il difensore ha chiarito le prossime mosse: «In tempo reale stiamo chiedendo l’accesso al fascicolo, acquisibile anche per via telematica, e quando parlo di fascicolo intendo le prove che hanno supportato questa pesante imputazione, la più pesante che possa esserci nel nostro sistema penale».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Omicidio Poggi, dopo la chiusura indagini parla l'avvocato di Sempio: “Nessuna novità nell’accusa, ora accesso agli atti”

Notizie correlate

Andrea Sempio convocato in procura. Per lui ultimo interrogatorio, prima della chiusura indagini sull’omicidio di Chiara PoggiC’è un’ultima possibilità per Andrea Sempio di rispondere agli inquirenti che lo stanno indagando per l’omicidio di Chiara Poggi.

Andrea Sempio, chiuse le indagini: l’accusa è di omicidio volontario aggravato. Cosa succede oraLa Procura di Pavia ha ufficialmente chiuso l'indagine su Andrea Sempio che è accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggi aggravato dai motivi...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la nuova ricostruzione: Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; Garlasco, Legale Marco Poggi: 'Audio Sempio non è una confessione'; Delitto di Garlasco, la svolta della procura: Ecco perché Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile.

Chiuse le indagini, Sempio accusato dell'omicidio di Chiara PoggiL'indagato aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i pm di Pavia, il movente sarebbe legato ad un rifiuto. La Procura solleciterà a Milano una revisione per Sta ... rainews.it

Così Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi: le nuove indagini riscrivono l'omicidio di GarlascoL'inchiesta-bis sull'omicidio del 2007: per i pm il movente fu un approccio sessuale respinto. La ricostruzione tra impronte dimenticate e l'arma mai trovata ... milanotoday.it

Nella giornata di ieri, 6 maggio 2026, si è svolto a Pavia il nuovo interrogatorio di Andrea Sempio, oggi unico indagato nel filone riaperto dalla procura sull'omicidio di Chiara Poggi. Un passaggio cruciale dell'inchiesta bis, che potrebbe avvicinarsi a una svolta - facebook.com facebook

NEWS - Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul delitto di #Garlasco, l’omicidio di #ChiaraPoggi avvenuto nel 2007. Al centro degli ultimi accertamenti c’è #AndreaSempio, interrogato per diverse ore dai magistrati di Pavia. L’indagato ha scelto di avvalersi della facolt x.com